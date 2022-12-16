أعرب وفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، خلال جلسة عمل جمعته، الجمعة بتونس، بوزير النقل، ربيع المجيدي، عن استعداده لتعزيز التعاون بين تونس والصين في مشاريع النقل ودعم الاستثمارات ذات العلاقة.



ودعا المجيدي خلال الجلسة، التي خصصت لاستعراض أهم المشاريع الكبرى المتعلّقة أساسا بالبنية التحتية المينائية والمطارات والسكك الحديدية، وفد الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، الى تقديم مقترحات عملية لوضع تصور انجاز هذه المشاريع على المدى الطويل وضبط روزنامة لذلك، كما ورد في بلاغ لوزارة النقل.







وأوضح الوزير، أن إنجاز هذه المشاريع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيك في أفق 2040، والمتمثلة أساسا في تطوير منظومة التنقل وتسهيل حياة المواطن وملاءمة المشاريع مع المحيط فضلا عن الاقتصاد في الطاقة وإكساب الجولان داخل المدن والمناطق الحضرية الانسيابية اللازمة



يذكر ان وفد الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية قدم خلال الجلسة، مراجع المشاريع التي أنجزتها المؤسسة في مختلف بلدان العالم والتجارب الناجحة في مجال التعاون التونسي الصيني، وفق المصدر ذاته



