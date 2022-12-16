أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، 13 ملف خرق للحملة الانتخابية إلى النيابة العمومية، كما وجّهت عددا من التنابيه والإنذارات إلى مترشحين ارتكبوا مخالفات لم تشكل خرقا جسيما للعملية الانتخابية، بحسب رئيس الهيئة الفرعية مصطفى التركي.



وأوضح التركي، في تصريح أدلى به لـ(وات)، اليوم الجمعة، أن 11 ملفا من الملفات المحالة للنيابية العمومية تعلّقت بعمليات تعليق صور المترشحين في أماكن عامّة غير الأماكن المخصّصة لها وعدم امتثال هؤلاء المترشحين للتنابيه الموجهة لهم في الغرض، كما تعلقت إحالتان بوضعيتين تدرجان ضمن "تعطيل عمل أعوان مراقبة الحملة الانتخابية التابعين للهيئة"، بحسب تعبيره.

ونفى رئيس الهيئة أن يكون أعوان المراقبة مارسوا مضايقات أو هرسلة لمترشحين أثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية كما كان اشتكى من ذلك عدد من المترشحين لـ(وات) أثناء الحملة.

وأوضح أن مطالبة هؤلاء المترشحين بمعطيات عن الوسائل المستعملة في الحملة تفرضه الضوابط المتعلقة بالتمويل والسهر على تساوي الحظوظ بين المتنافسين، وفق قوله.

على صعيد آخر، اتخذت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس 2 كل الاستعدادات اللوجيستية والبشرية ليوم الاقتراع، حيث تواصل شاحنات الجيش الوطني عملية نقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية من قاعة الرياضة محمد علي عقيد إلى مراكز اقتراع الدائرة التي تعد 161 مركزا تضمّ 494 مكتب اقتراع موزعة على 6 دوائر هي على التوالي دائرة صفاقس المدينة، ودائرة صفاقس الغربية، ودائرة صفاقس الجنوبية، ودائرة طينة، ودائرة عقارب، ودائرة المحرس-الغريبة-الصخيرة .

ويبلغ العدد الجملي لأعضاء المكاتب والمراكز بهذه الدوائر 1940 عضوا خضعوا لعملية تكوين مسبق استعدادا للاستحقاق الانتخابي.

كما نظّمت الهيئة، في إطار الوقوف على جاهزية أعوانها ومنظومتها، عملية بيضاء تحاكي مختلف مراحل التجميع والفرز اليدوي والآلي في قاعة التجميع والفرز النهائي للأصوات "الرائد البجاوي"، التي جندت لها الهيئة 120 عونا إضافيا، وجهزتها بالحواسيب والانترنات، والجداول والسبورات، وغيرها من التجهيزات الضرورية.

وبخصوص الاحتجاجات التي عبّرت عنها في اليومين الأخيرين جمعيات رياضية رافضة لحجز قاعة "الرائد البجاري" التي تحتضن التمارين والمقابلات الرياضية، اعتبر مصطفى التركي أنه "لم تكن هناك مبرّرات لهذه الاحتجاجات لعدة أسباب أوّلها أن هذه القاعة استعملت في كل المحطات الانتخابية السابقة، وثانيها أن الفرق المحتجة رفضت البدائل ولا سيما القاعات الرياضبة بقرمدة وساقية الزيت والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، وثالثها أن الهيئة لم تجد بديلا في مستوى قاعة "الرائد البجاوي" من حيث الضمانات والأمن والحماية التي تتطلبها الانتخابات"، وفق تقديره.

وقال التركي بشأن المراقبين والملاحظين، إن الهيئة أسندت شارات مشاركة لعدد هام من الملاحظين الذين قدمهم المترشحون، كما أكد حضور مراقبين دولين على غرار مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات ومنظمات وطنية بالإضافة إلى الصحفيين.

ويتنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية الست الراجعة بالنظر للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، 46 مترشحا ومترشحة منهم 4 نساء فقط (2 بصفاقس المدينة و1 بصفاقس الجنوبية و1 بطينة).

وتتوزع هذه الترشحات على مستوى الدوائر على النحو التالي: صفاقس المدينة بـ7 ترشحات، صفاقس الغربية بـ8 ترشحات، صفاقس الجنوبية بـ8 ترشحات، طينة بـ7 ترشحات، عقارب بـ5 ترشحات، والمحرس-الغريبة -الصخيرة بـ11 ترشحا.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية 2022 بدائرة صفاقس2 : 412250 ناخبا وناخبة.



