كأس العالم 2022 - الفرنسي راندال: نطمح للاحتفاظ باللقب

أكد راندال كولو مواني لاعب المنتخب الفرنسي أن حلمه بالتأهل لنهائي المونديال وتسجيل الأهداف مع منتخب بلاده قد تحقق في نهائيات كأس العالم قطر 2022، مشيراً إلى أن طموح منتخب بلاده في البطولة هو الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية (روسيا 2018).

وقال مواني في تصريح صحفي، إن سعادته بالتأهل تفوق فرحته بإحرازه الهدف الثاني في مرمى المغرب في الدور نصف النهائي أمس /الأربعاء/، واصفا المواجهة التي فازت فيها فرنسا (2 -صفر) بالقوية والصعبة.

وأضاف اللاعب الذي حل بديلا لعثمان ديمبلي في المباراة: "عليك أن تكون مستعدًا للدخول في أي وقت. أعتقد أن المدرب يعلم أننا جميعا على استعداد للمشاركة وتقديم أفضل ما لدينا".

وكان كولو /24 عاما/ لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني تلقى دعوة للانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي عقب إصابة مواطنه كريستوفر نكونكو في الركبة اليمنى خلال التدريبات الأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى قطر.

وقبل استدعائه كان المهاجم الفرنسي قد خاض 12 دقيقة فقط مع المنتخب بواقع دقيقة واحدة ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية و11 دقيقة ضد الدنمارك في نفس المسابقة، وذلك في مباراتين أقيمتا في سبتمبر 2022، وبعد أسابيع قليلة، وجد نفسه يخوض مباراة بأكملها ضد المنتخب التونسي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم.









