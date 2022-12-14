رئيسة الحكومة تتحادث مع سفير سويسرا بتونس


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 17:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أجرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، محادثة مع سفير الفيدرالية السويسرية بتونس، جوزيف رينقلي.


وتطرق اللقاء بالخصوص إلى "عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وسويسرا"، إذ أكدت رئيسة الحكومة، "حرص تونس وسعيها الدائم إلى تنويع مجالات وآفاق التبادل الثنائي"، مبرزة أهمية "إعداد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تكرّس مبادئ التضامن والتنمية".

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كما تناول اللقاء أهمية مزيد "إحكام تنظيم الهجرة الدائرية، كصيغة ملائمة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف ذات العلاقة"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

من جانبه، أكد الدبلوماسي السويسري، عزم بلاده على "مزيد تطوير آفاق التعاون مع تونس، في مختلف المجالات، وخصوصا منها المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وفي مجالي الحوكمة والهجرة".
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