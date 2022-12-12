تونس في مستوى تبعيّة إقتصادية مرتفع جدّا (دراسة)

استوردت تونس 361 منتجا "حسّاسا" أي ما يعادل 24،3 بالمائة من إجمالي وارداتها خلال سنة 2021 وهو ما يدل على تبعيّة اقتصادية ذات مستوى مخاطرة مرتفع جدّا مقارنة بالمعدلات العالميّة، وفق ما كشفت عنه دراسة أعدّها المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات بعنوان "خارطة التبعيّة الاستراتيجية لتونس".





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وأوضح الاستاذ الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التجاريّة بقرطاج، عبد القادر بودريقة، الذّي قام بإعداد الدراسة وتولّى تقديمها في إطار التظاهرة السنوية "أيّام المؤسّسة"، التّي تنتظم سنويا ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، أنّ أزمة جائحة كوفيد-19 والحرب الرّوسية الأوكرانية قد أبرزت عمق التبعيّة الإقتصادية فيما يتعلق بالموّاد الأوّلية الأساسيّة، التّي تحتاجها تونس، بالنظر إلى عدم توفر بديل لمصادر التوريد.وأوضح بودريقة، في تصريح ل(وات) أنّ الدراسة أظهرت أنّ نحو 700 منتج يعتمد توريدها على عدد محدود من البلدان من ضمنها 361 فئة منتجات "حسّاسة" أي التّي يتركز توريدها من عدد جد محدود من الدول وتتعلّق هذه المنتجات بالآلات والأجهزة الكهربائية والصناعات البتروكيميائية والطّاقة ومعدّات ووسائل النقل بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والغاز الطبيعي ( تونس تستورد أاكثر من 90 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي من الجزائر).وحدّدت الدراسة، من بين المنتجات "الحسّاسة" 361، حوالي 26 فئة منتجات "حرجة" أي التّي يرتكز توريدها على دولة واحدة أو إثنتين. وتمثّل هذه المنتجات الحرجة 9،1 بالمائة من الواردات التونسيّة. وتتمثّل خاصّة في الأدوات والأجهزة البصريّة والملاحة الجويّة أو الفضائية والبلاستيك والوقود المعدني والموّاد الكيميائية والسيّارات.وأكّد بودريقة أنّ هذا المؤشر يدل على مستوى مرتفع جدا من التبعيّة ويظهر مخاطر سيادية عالية.وتمثّل الصين المصدر الرئيسي لمخاطر التبعية الإقتصادية إذ تشكل وحدها مصدر وحيد لتسع فئات من المنتجات "الحرجة" (خاصة الآلات والمعدّات الكهربائية) تليها فرنسا (6 فئات من المنتجات) فإيطاليا (4 فئات من المنتجات) فيما تحتل تركيا المركز الرابع من خلال 2 فئات من المنتجات.و اعتبرت الدراسة أن صناعات النسيج و الجلود والبتروكيميائيات والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية أنّها القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر التبعية الاقتصادية.كما يمكن ان تؤثر هذه المخاطر، بشكل غير مباشر، على عديد القطاعات الاخرى بسبب نقاط الهشاشة المرتبطة بتوريد الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، التّي يتمّ توريدها اساسا من الصين.وبيّن معد الدراسة أنّ الحلول تكمن في ضرورة تنويع مصادر التزوّد والاستيراد وعدم التركيز على عدد قليل من البلدان من أجل ضمان الجدوى الاقتصادية والتقليل من الكلفة. وأوصى بضرورة التفكير في صناعات وتكنولوجيات بديلة والتعويل على الطّاقات البديلة.وأكّد ضرورة وضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر على المدى المتوسط من أجل تجنّب الإنهيارات الممكنة في سلاسل القيمة. أمّا على المدى البعيد، أوضح أنه من المهم قياس المخاطر و تحديد مكامنها قبل وضع التصرّف في أيّ مسألة.ولفت بودريقة، في هذا الصدد، إلى أنّه يمكن استخدام المؤشّرات الواردة بهذه الدراسة من أجل تصوّر سياسات اقتصادية عامّة تأخذ بعين الاعتبار الخطر المتأتي من التبعيّة الإقتصادية.وأردف، قائلا، "لا يعني ذلك تتراجع تونس عن سياسة الانفتاح والانخراط في سلاسل القيمة العالمية لأنّ هذا الأمر لابد منه".وتابع موضحا، "وإنّما في إطار هذه السياسة المرتبطة بالانفتاح والعولمة والانخراط في سلاسل القيمة العالمية يجب، أيضا، المخاطر الكامنة في أنواع من التبعيّة الإقتصادية في تونس، التّي تعتبر هامّة (10 بالمائة) مقارنة ببلدان أوروبية لا تتجاوز نسبة تبعيتها 1 بالمائة.ألقت الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها على العالم ما جعل مفهوم السيادة الإقتصادية والأمن الغذائي يطفو على السطح.وأثار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مؤخرا هذا الجدل خلال الدورة 36 من أيّام المؤسسة، التّي طرحت موضوع "المؤسسة والأمان .. الحريات والسيادة الوطنية ".