الجزائر - الرابطة الأولى /الجولة ال 14/ : النتائج والترتيب


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 22:38 قراءة: 0 د, 58 ث
      
فاز شباب بلوزداد اليوم على اتحاد خنشلة 2-صفر الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر وواصل بطل الجزائر الذي يدربه نبيل الكوكي صدارة ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 30 نقطة وهو منقوص من مقابلتين .


وفي ما يلي النتائج و الترتيب بعد مقابلات الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر , التي جرت اليوم الأحد:

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اولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 2-1
شباب قسنطينة - مولودية البيض 3-1
شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة 2-0
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نجم مقرة - شبيبة القبائل 2-1
أمل الاربعاء - هلال شلغوم العيد 3-1
اتحاد بسكرة - نادي بارادو 2-1
مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1-0
شبيبة الساورة - مولودية وهران 1-صفر

الترتيب : نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 30 12
2. شباب قسنطينة 29 14
3 . شبيبة الساورة 23 14
4. مولودية الجزائر 22 13
5-. وفاق سطيف 22 14
--. اتحاد خنشلة 20 14
7 .اتحاد الجزائر 19 11
8 . أمل الأربعاء 18 12
9. اتحاد بسكرة 17 12
--. جمعية الشلف 17 14
--. نجم مقرة 17 14
12.مولودية وهران 16 13
-- مولودية البيض 16 14
14.شبيبة القبائل 12 13
--. نادي بارادو 12 14
16.هلال شلغوم العيد 1 14.

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