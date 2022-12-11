الجزائر - الرابطة الأولى /الجولة ال 14/ : النتائج والترتيب

فاز شباب بلوزداد اليوم على اتحاد خنشلة 2-صفر الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر وواصل بطل الجزائر الذي يدربه نبيل الكوكي صدارة ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 30 نقطة وهو منقوص من مقابلتين .







وفي ما يلي النتائج و الترتيب بعد مقابلات الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر , التي جرت اليوم الأحد:



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اولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 2-1

شباب قسنطينة - مولودية البيض 3-1

شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة 2-0

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نجم مقرة - شبيبة القبائل 2-1

أمل الاربعاء - هلال شلغوم العيد 3-1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 2-1

مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1-0

شبيبة الساورة - مولودية وهران 1-صفر



الترتيب : نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 30 12

2. شباب قسنطينة 29 14

3 . شبيبة الساورة 23 14

4. مولودية الجزائر 22 13

5-. وفاق سطيف 22 14

--. اتحاد خنشلة 20 14

7 .اتحاد الجزائر 19 11

8 . أمل الأربعاء 18 12

9. اتحاد بسكرة 17 12

--. جمعية الشلف 17 14

--. نجم مقرة 17 14

12.مولودية وهران 16 13

-- مولودية البيض 16 14

14.شبيبة القبائل 12 13

--. نادي بارادو 12 14

16.هلال شلغوم العيد 1 14.



وفي ما يلي النتائج و الترتيب بعد مقابلات الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر , التي جرت اليوم الأحد:اولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 2-1شباب قسنطينة - مولودية البيض 3-1شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة 2-0نجم مقرة - شبيبة القبائل 2-1أمل الاربعاء - هلال شلغوم العيد 3-1اتحاد بسكرة - نادي بارادو 2-1مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1-0شبيبة الساورة - مولودية وهران 1-صفرالترتيب : نقاط لعب1. شباب بلوزداد 30 122. شباب قسنطينة 29 143 . شبيبة الساورة 23 144. مولودية الجزائر 22 135-. وفاق سطيف 22 14--. اتحاد خنشلة 20 147 .اتحاد الجزائر 19 118 . أمل الأربعاء 18 129. اتحاد بسكرة 17 12--. جمعية الشلف 17 14--. نجم مقرة 17 1412.مولودية وهران 16 13-- مولودية البيض 16 1414.شبيبة القبائل 12 13--. نادي بارادو 12 1416.هلال شلغوم العيد 1 14.