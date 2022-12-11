المسابقات الإفريقية للاندية : يوم الاثنين عملية القرعة لدور المجموعات

سيتعرف ممثلا كرة القدم التونسية في المسابقتين الإفريقيتين للأندية وهما الترجي الرياضي التونسي ( رابطة الابطال) و الاتحاد المنستيري (كاس الاتحاد الإفريقي), على منافسيهما في مرحلة المجموعات يوم غد الاثنين, بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة بمقر

الاتحاد الافريقي بالقاهرة (مصر) بداية من الساعة ال00ر12سا بتوقيت تونس .







وستقام مقابلات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المنافستين القاريتين بين 10 و 12 فيفري 2023 .

..



.



وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات:



..

رابطة أبطال إفريقيا:

الترجي التونسي - الأهلي (مصر), الهلال (السودان), المريخ (السودان), أتلتيكو بيتروليوس (أنغولا), كوتون سبور (الكاميرون), شباب بلوزداد (الجزائر), حوريا (غينيا), شبيبة القبائل (الجزائر), ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا), الرجاء البيضاوي (المغرب), نادي سيمبا (تنزانيا), نادي فيبرز (أوغندا), الوداد (المغرب), الزمالك (مصر), نادي فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية).



كأس الاتحاد الافريقي :

الاتحاد المنستيري - نادي مارومو غالانتس (جنوب افريقيا), اسكو كارا (الطوغو), اس.تي ايلوا لوبوبو (ج.الكونغو الديموقراطية), ديابل نوار( الكونغو), نادي الاخضر (ليبيا), نادي فيوتورس (مصر), ريال باماكو (مالي), اساك ميموزا( كوت ديفوار), بيراميدز (مصر), تي.بي مازيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية ) اتحاد الجزائر (الجزائر), يونغ افريكانس (تنزانيا), نادي موتيما بامبي (ج. الكونغو الديموقراطية) , ريفيرز يونايتد (نيجيريا), الجيش الملكي (المغرب )



وستقام مقابلات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المنافستين القاريتين بين 10 و 12 فيفري 2023 .رابطة أبطال إفريقيا:الترجي التونسي - الأهلي (مصر), الهلال (السودان), المريخ (السودان), أتلتيكو بيتروليوس (أنغولا), كوتون سبور (الكاميرون), شباب بلوزداد (الجزائر), حوريا (غينيا), شبيبة القبائل (الجزائر), ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا), الرجاء البيضاوي (المغرب), نادي سيمبا (تنزانيا), نادي فيبرز (أوغندا), الوداد (المغرب), الزمالك (مصر), نادي فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية).الاتحاد المنستيري - نادي مارومو غالانتس (جنوب افريقيا), اسكو كارا (الطوغو), اس.تي ايلوا لوبوبو (ج.الكونغو الديموقراطية), ديابل نوار( الكونغو), نادي الاخضر (ليبيا), نادي فيوتورس (مصر), ريال باماكو (مالي), اساك ميموزا( كوت ديفوار), بيراميدز (مصر), تي.بي مازيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية ) اتحاد الجزائر (الجزائر), يونغ افريكانس (تنزانيا), نادي موتيما بامبي (ج. الكونغو الديموقراطية) , ريفيرز يونايتد (نيجيريا), الجيش الملكي (المغرب )