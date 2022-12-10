تطاوين: القنجي تعطي بصفة رسمية اشارة انطلاق تشغيل محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بتطاوين

اعطت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، السبت، اشارة الانطلاق الرسمي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة القرضاب من معتمدية غمراسن والواقعة على بعد حوالي 5 كلم شمال مدينة تطاوين.





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وقد انطلقت اشغال انجاز هذه المحطة سنة 2019 بحوالي 30 مليون دينار وانتهت بعد 11 شهرا فقط الا انها بقيت تنتظر عملية ربطها بمحطة تحويل الكهرباء بمدينة تطاوين اكثر من سنتين.وتعتبر هذه المحطة الاولى من نوعها على المستوى الوطني من حيث التكنولوجيا التي تجعل لوحاتها الفولطاضوئية البالغ عددها 30240 لوحة تتابع شعاع الشمس وتتجنب انعكاس الرياح عليها باستمرار بصفة آلية.وتنتج هذه المحطة التي تمتد على 20 هكتارا وانجزت في اطار شراكة بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركة "ايني" البترولية الايطالية، سنويا، اكثر من 23 جيغاوات وهي تساهم في حماية البيئة من خلال تفادي انتاج اكثر من 211 كيلو طن من ثاني اكسيد الكربون لو كان الانتاج بالمحروقات التقليدية.ونوهت وزيرة الصناعة في تصريح خصت به مراسل "وات" في الجهة، بدخول هذا المشروع حيز العمل رسميا، بعد ان طال انتظاره على المستويين الجهوي والوطني.وتحدثت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بوالي الجهة حافظ الفيتوري وسفير ايطاليا بتونس فابريزيو ساجيو والمدير العام لشركة "ايني الايطالية، عن اهمية هذه المحطة لا فقط من حيث الانتاج وانما ايضا من حيث التكوين والعمل على الربط بالصناعة مبرزة الخصوصيات التكنولوجية الحديثة لها.وافادت القنجي، في ما يهم المشاريع الطاقية المدرجة في المخطط القادم للتنمية، بان طلب عروض سينشر قريبا لانتاج 1700 ميغاوات وان للجهة نصيب هام منها سواء في الطاقة الشمسية او طاقة الرياح وهي فرص للمستثمرين التونسيين والاجانب في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.وابرزت بخصوص التشريعيات في مجال الطاقة، ان الحكومة الحالية تعتبر اكثر الحكومات التي عملت على هذا الجانب وقد تم حذف عديد التراخيص للمنتجين كما ان الوضع العقاري لا سيما بالنسبة للاراضي الدولية والفلاحية، حظي بدوره بتسهيلات كبيرة اتى بها المرسوم رقم 68 الذي مكنت اجراءاته من التعجيل في الانشاء والانتاج على حد قولها.وكان عدد من عمال مشروع غاز الجنوب الذي توقفت اشغاله منذ قرابة الشهرين والواقع بالقرب من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، اعترضوا موكب الوزيرة للتعبير لها عن مطالبتهم بالتسريع في اعادة العمل بالحضيرة.وقد اكدت لهم الوزيرة ان الحلول قادمة وهي متفهمة تماما لاوضاعهم وابرزت لهم انه رغم بعض التعطيلات التي حالت دون مواصلة المشروع فان هناك بوادر انفراج واجتماع سيعقد بهذا الخصوص قريبا.