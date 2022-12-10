اتحاد تطاوين يعزز خطه الدفاعي بالجزائري شمس الدين نغير


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 06:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن اتحاد تطاوين اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع المحوري الجزائري شمس الدين نغير قادما من فريق أمل الإربعاء الجزائري الناشط في الدرجة الأولى.
يذكر ان نغير (24 عاما) سبق له ان خاض تجربة احترافية في البطولة التونسية مع نجم المتلوي.

ويحتل اتحاد تطاوين المركز السادس برصيد 6 نقاط من 6 مقابلات ضمن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

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