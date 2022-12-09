الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 17:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي السبت والاحد بداية من الساعة 13 و30 دقيقة :


المجموعة الاولى
10 ديسمبر 2022
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ملعب مصطفى الدوري
امل جربة - النجم الرادسي حسام بلحاج علي
ملعب قابس
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مستقبل قابس - مستقبل المرسى محمود قصيعة
ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين درصاف القنواطي
ملعب بنلبلة
النادي البنبلي - جندوبة الرياضية منتصر بلعربي
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - النادي القربي احمد حمودة
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين هاني النفزي

المجموعة الثانية
الاحد 11 ديسمبر 2022
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراط
ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيد
ملعب 2 مارس
الملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغة
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختار
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتي
ملعب العمران
شبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري

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