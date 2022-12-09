الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي السبت والاحد بداية من الساعة 13 و30 دقيقة :







المجموعة الاولى

10 ديسمبر 2022

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ملعب مصطفى الدوري

امل جربة - النجم الرادسي حسام بلحاج علي

ملعب قابس

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مستقبل قابس - مستقبل المرسى محمود قصيعة

ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين درصاف القنواطي

ملعب بنلبلة

النادي البنبلي - جندوبة الرياضية منتصر بلعربي

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - النادي القربي احمد حمودة

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين هاني النفزي



المجموعة الثانية

الاحد 11 ديسمبر 2022

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراط

ملعب قفصة

قوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيد

ملعب 2 مارس

الملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغة

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختار

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتي

ملعب العمران

شبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري



المجموعة الاولى10 ديسمبر 2022ملعب مصطفى الدوريامل جربة - النجم الرادسي حسام بلحاج عليملعب قابسمستقبل قابس - مستقبل المرسى محمود قصيعةملعب حمدة العوانيشبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين درصاف القنواطيملعب بنلبلةالنادي البنبلي - جندوبة الرياضية منتصر بلعربيملعب المحمديةمستقبل المحمدية - النادي القربي احمد حمودةملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين هاني النفزيالاحد 11 ديسمبر 2022ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراطملعب قفصةقوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيدملعب 2 مارسالملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغةملعب بن عروسسبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختارملعب حمام الانفنادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتيملعب العمرانشبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري