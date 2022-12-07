صدور أمر رئاسي يتعلق بإتمام امر سابق خاص بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المقبل

تضمن العدد 134 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر مساء اليوم الاربعاء، أمرا رئاسيا حمل عدد 928 لسنة 2022، يتعلق باتمام امر رئاسي سابق صدر في 15 سبتمبر الماضي ويخص دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.





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وتضمن الأمر الجديد فصلين اثنين، يتعلق الأول باضافة فقرة الى الامر الرئاسي السابق وعدده 710 والتي تنص على ما يلي " تنطلق عملية الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وتختتم على الساعة السادسة مساء ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر لخصوصية بعض الدوائر الانتخابية" .وكان الأمر الرئاسي السابق والخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب قد صدر في 15 سبتمبر الماضي ويحتوي على فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على ان يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل.اما الفصل الثاني فيخص نشر الامر بالجريدة الرسمية للبلاد التونسية .وترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 1055 مترشحا سيتنافسون على مقاعد البرلمان المقبل و عددها 161 مقعدا.