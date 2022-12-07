الكاف: يوم اعلامي تحسيسي لفاىدة الطلبة حول الأمراض المنقولة جنسيا

نظم ديوان الأسرة والعمران البشري اليوم الأربعاء بالكاف، يوما تحسيسيا لفائدة طلبة الجهة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والأمراض المنقولة جنسياً وذلك بمناسبة اليوم احياء اليوم العالمي لمرض السيدا

وانتظمت بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالجهة تظاهرات تنشيطية وتحسيسية غايتها تعريف الطلبة والفئات العمرية التي تتراوح بين 18 و30 سنة بالاخطار الناجمة عن العلاقات الجنسية غير المنظمة والتي من شأنها أن تهدد سلامة وصحة المواطنين.





وشهد اليوم أيضا تنظيم عروض موسيقية وشبابية وأخرى توعوية تم خلالها تقديم اغراض حمائية لفائدة الطلبة و مطويات تعرف بالأمراض المنقولة جنسيا مع تنظيم عمليات لتحليل الدم وتقصي امراض ضغط الدم والسكري والسيدا

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد معالج في كلمة ألقاها أمام طلبة المعهد العالي للإعلامية بالكاف أن هذا اليوم يهدف إلى إبراز جملة المخاطر المنجرة عن العلاقات الجنسية غير المحمية داعيا الشباب إلى تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها استهلاك المخدرات واستعمال الحقن وإقامة علاقة جنسية غير منظمة ومحمية على حد تعبيره.



