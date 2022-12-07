امضاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مجال دعم المؤسسات الناشئة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والجزائر في مجال دعم المؤسسات الناشئة بين البلدين وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة المُنعقد في الجزائر يومي 05 و06 ديسمبر 2022 وقد تولّى إمضاء هذه المذكرة كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزيراقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى الجزائري المهدي ياسين وليد





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وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال وضع برامج لتبادل الخبرات وتشبيك محاضن المؤسسات وهياكل المرافقة التابعة للبلدين وتعزيز تواجد المؤسسات الناشئة في إطار السياسة الرامية إلى فتح الأسواق وإعطاء الباعثين الشبان الإمتيازات اللازمة لتطوير مشاريعهم والإنتشار محليا وعالميا.ويشارك في هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر , وزراء الدول الإفريقية وممثلي الهيئات الدولية والقارية التي تعنى بتطوير مجال المؤسسات الناشئة والابتكار وخبراء وفاعلين في النظام البيئي الإفريقي.ويطمح هذا المؤتمر, الأول من نوعه في القارة, إلى "توحيد الجهود الحكومية الرامية لتعزيز دور المؤسسات الناشئة في إفريقيا وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية, سواء من خلال تبادل الخبرات بين الدول حول السياسات العامة الموضوعة في هذا الصدد, أو بتسهيل انتشار المؤسسات الناشئة للولوج إلى مصادر تمويل إقليمية والاستثمار أكثر فأكثر داخل الفضاء الإفريقي".وتضمن برنامج المؤتمر ,إقامة معرض للمؤسسات الناشئة من مختلف الدول الإفريقية, وحلقات نقاش من تنشيط خبراء دوليين حول عدد من المسائل المتعلقة بالإشكالات التي تواجه الشباب الإفريقي المبتكر والإمكانات التي تتوفر عليها القارة في المجال الرقمي ومستقبل ريادة الأعمال في إفريقيا