ضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصبح تونس دولة مصدرة محور اجتماع رئيس الجمهورية بمسؤولي مؤسسة مصنعة للأدوية


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 21:25 قراءة: 0 د, 40 ث
      
مثلت المسائل المتعلقة بقطاع الأدوية وضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصير تونس دولة مصدّرة محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بمسؤولي إحدى المؤسسات الخاصة لتصنيع الأدوية أثناء زيارته لهذه المؤسسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


واعتبر رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، أن تونس لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي تحسبا لكل الحالات الطارئة.

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كما أشار إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل مبرزا ضرورة تكاتف الجهود لاسيما في هذا الظرف لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة زار بالمناسبة بعض أجنحة هذه المؤسسة للاطلاع على طرق صنع بعض الأدوية وعلى كيفية توزيعها.
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