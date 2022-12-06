"التعاون التونسي الصيني في المجال العسكري"، محور لقاء وزير الدفاع بسفير الصين بتونس


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثّل دفع التعاون التونسي الصيني في المجال العسكري، محور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، جانغ جيناغو.


وقد أشاد وزير الدفاع بالمناسبة، بمستوى التعاون الذي بلغه الجانبان في مجالات عدّة في إطار الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، على غرار الصحّة العسكريّة والتكوين والتدريب.

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ومن جهته أكد السفير الصيني "استعداد بلاده لمواصلة التعاون وفتح مجالات أرحب، بما يخدم مصلحة البلدين"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

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