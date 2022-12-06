ثلاثة أعمال تونسية في الدورة 13 لمهرجان المسرح العربي

كشفت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح عن العروض المسرحية العربية التي تأهلت للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي التي ستقام في المملكة المغربية في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي 2023.





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وضمّت قائمة الأعمال المسرحية التي ستتنافس على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 12 عرضا منها ثلاث مسرحيات تونسية هي "الروبة" تأليف وإخراج حمادي الوهايبي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان، و"أنا الملك" عن نص لتوفيق الحكيم وإخراج معز حمزة وإنتاج "سالمين للإنتاج"، بالإضافة إلى مسرحية "تائهون" وهي من إخراج نزار السعيدي وتأليف عبد الحليم المسعودي.وإنتاج "فنار للإنتاج الفني".أما بقية الأعمال الممثلة في هذه المسابقة فهي "حدائق الأسرار" لمحمد الحر و"شا طا را" لأمين ناسور و"ما تبقى لكم" لعبد المجيد الهواس. وهذه الأعمال من المملكة المغربية.وتشارك الجزائر بمسرحية "الجاثوم" لعبد القادر عزوز. وستكون العراق ممثلة بعمليْن هما "ميت مات" للمخرج علي عبد النبي الزيدي و"خلاف" لمهند هادي. ويسجل المسرح الإماراتي حضوره في المسابقة بمسرحية "رحل النهار" وإخراج محمد العامري.وسيتحصل العمل الفائز على جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي.