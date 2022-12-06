الرابطة الثانية (الجولة 6 - المجموعة1) : النتائج والترتيب


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء :


المجموعة الاولى
ملعب بن حميدة بمدنين
..

.

اولمبيك مدنين-امل جربة 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
..
...

امل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفر

ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2

ملعب قربة
النادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفر

ملعب رادس
النجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب عبد العزيز الشتيوي المرسى
مستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-1

الترتيب
الفريق ن ل
1-شبيبة القيروان 13 6
2-مستقبل المرسى 11 6
3-امل الرقبة بتطاوين 10 6
-النادي القربي 10 6
5-النجم الرادسي 9 6
6-مستقبل وادي الليل 8 6
7-جندوبة الرياضية 7 6
8-مستقبل المحمدية 6 6
9-النادي البنبلي 5 6
-مستقبل قابس 5 6
--امل جربة 5 6
-اولمبيك مدنين 5 6


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257956



World cup
  16:00 Maroc - Espagne
  20:00 Portugal - Suisse

En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 | 12 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:17 07:18 05:45
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1521°-1421°-1325°-1621°-18
  • Avoirs en devises
    21650,6

  • (5 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,36055 DT        1$ =3,20240 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 dec)   953,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   