الرابطة الثانية (الجولة 6 - المجموعة1) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء :







المجموعة الاولى

ملعب بن حميدة بمدنين

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اولمبيك مدنين-امل جربة 1-1



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

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امل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفر



ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2



ملعب قربة

النادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفر



ملعب رادس

النجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفر



ملعب عبد العزيز الشتيوي المرسى

مستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-1



الترتيب

الفريق ن ل

1-شبيبة القيروان 13 6

2-مستقبل المرسى 11 6

3-امل الرقبة بتطاوين 10 6

-النادي القربي 10 6

5-النجم الرادسي 9 6

6-مستقبل وادي الليل 8 6

7-جندوبة الرياضية 7 6

8-مستقبل المحمدية 6 6

9-النادي البنبلي 5 6

-مستقبل قابس 5 6

--امل جربة 5 6

-اولمبيك مدنين 5 6





المجموعة الاولىملعب بن حميدة بمدنيناولمبيك مدنين-امل جربة 1-1ملعب نجيب الخطاب بتطاوينامل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفرملعب جندوبة الاصطناعيجندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2ملعب قربةالنادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفرملعب رادسالنجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفرملعب عبد العزيز الشتيوي المرسىمستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-11-شبيبة القيروان 13 62-مستقبل المرسى 11 63-امل الرقبة بتطاوين 10 6-النادي القربي 10 65-النجم الرادسي 9 66-مستقبل وادي الليل 8 67-جندوبة الرياضية 7 68-مستقبل المحمدية 6 69-النادي البنبلي 5 6-مستقبل قابس 5 6--امل جربة 5 6-اولمبيك مدنين 5 6