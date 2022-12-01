سوسة: تقديم الوثيقة الترويجية لولاية سوسة في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار والتمويل بسوسة

مثّلت الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار والتمويل بسوسة، المنتظمة اليوم الخميس، مناسبة لتقديم الوثيقة الترويجية لولاية سوسة التي تم اعدادها بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار، وتهدف الى التعريف بالميزات التفاضلية للجهة في عديد القطاعات، ولاسيما في قطاعات الميكاترونيك وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية.





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كما تهدف هذه الوثيقة الترويجية، التي تضمنت بالخصوص بسطة ضافية عن الخصوصيات الجغرافية والتنموية لولاية سوسة، الى استقطاب مزيد المستثمرين التونسيين والأجانب وتنشيط الحركة الاقتصادية، والنهوض بقطاع الاستثمار بالجهة الذي تراجع في السنوات الأخيرة بسبب جملة من العوامل أهمها جائحة "كورونا" وتراجع صرف الدينار التونسي.وأكد والي سوسة، نبيل الفرجاني، في تصريح لـ"وات"، أن منتدى الاستثمار والتمويل بسوسة يوفّر فرصة مهمّة للجهة لفرض تمركزها على خارطة البلاد، وهي كذلك مناسبة للترويج للجهة، والمساهمة في تطوير مناخ الاستثمار بها، وإبراز ميزاتها التفاضلية، وإظهار مكامن الثروة بها من خلال الاعلام بالفرص السانحة للاستثمار والأسباب التي تجعل من الجهة موقعا متميزا للاستثمار.واستعرض والي سوسة بالمناسبة مختلف الحوافز والتشريعات التي توفرها الدولة بهدف تمكين المستثمرين من الارتقاء بالمجهود الاستثماري واستقطاب عديد المؤسسات العالمية وانتصابها بالجهة.وأضاف أن منتدى الاستثمار يمثّل مناسبة كذلك لتوحيد الجهود لدفع المبادرة الخاصة، وإبراز التنوّع في مصادر التمويل خاصة للباعثين الشبان الجدد الذين يجدون صعوبة في الحصول على القروض البنكية لتمويل المشاريع المجدّدة.يذكر أن عددا من هياكل الدعم والتمويل والمساندة سجّلت مشاركتها في منتدى الاستثمار بولاية سوسة الذي تميز بعرض لثلاث تجارب ناجحة، وعقد لقاءات ثنائية بين اصحاب أفكار المشاريع وهذه الهياكل، على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والهيئة التونسية للاستثمار، ومنظمة العمل الدولية.