القيروان: تسجيل 49 مخالفة منذ انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية القادمة

كشف عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان، رضوان فطناسي، اليوم الخميس، عن تسجيل 49 مخالفة منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.

وأضاف الفطناسي، في تصريح لـ (وات)، أن اغلب هذه المخالفات التي وصفها بـ"العادية" تعلّقت بتمزيق المعلّقات وصور المترشحين، وبتنظيم انشطة غير مصرح بها، وتنظيم انشطة لم تتبع الاجراءات الشكلية الجوهرية على غرار التصريح بالنشاط لدى الهيئة الفرعية قبل 48 ساعة.





وأشار، من جهة أخرى، إلى تسجيل 43 نشاطا مصرّحا به منذ انطلاق الحملة الانتخابية تمثّل أغلبها في الااتصال المباشر بالناخبين وتوزيع المطويات، بالاضافة الى الاجتماعات العامة في المقاهي ومواكب السيارات، مبرزا أن الهيئة خصّصت 93 مراقبا لسير الحملة الانتخابية بكافة الدوائر الانتخابية بولاية القيروان.

يشار الى ان 65 مترشحا للانتخابات التشريعية بولاية القيروان يتنافسون على 7 مقاعد بالمجلس النيابي القادم.

..



.









وأشار، من جهة أخرى، إلى تسجيل 43 نشاطا مصرّحا به منذ انطلاق الحملة الانتخابية تمثّل أغلبها في الااتصال المباشر بالناخبين وتوزيع المطويات، بالاضافة الى الاجتماعات العامة في المقاهي ومواكب السيارات، مبرزا أن الهيئة خصّصت 93 مراقبا لسير الحملة الانتخابية بكافة الدوائر الانتخابية بولاية القيروان.يشار الى ان 65 مترشحا للانتخابات التشريعية بولاية القيروان يتنافسون على 7 مقاعد بالمجلس النيابي القادم.