تواصل اشغال ورشات العمل الخاصة بتطوير البرامج الرسمية والكتب المدرسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 19:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انطلقت منذ الأسبوع الفارط ورشات عمل خاصة بإعداد وثيقة "الاطار المرجعي لمجالات التّعلم" التي تتواصل الى غاية موفى شهر ديسمبر 2022، حسب ما أكدته وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.


وتمثل الوثيقة وسيطة ساندة للاطار المرجعي العام للتعلمات وهي تؤسس لرؤية جديدة في بناء البرامج الرسمية والكتب المدرسية وآليات التقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية، كما تؤسس للبدء في صياغة الأطر المرجعية للمواد بداية من جانفي 2023.

..

.


ولدى مواكبته أشغال اللجان بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، اليوم الثلاثاء 29، أوصى الوزير بضرورة العمل بالطرق الحديثة والمبتكرة، وبضرورة مواكبة صياغة البرامج والكتب المدرسية لمتطلبات العصر مثمنا الجهد الاستثنائي الذي يبذله متفقدو الاعدادي والثانوي والأساتذة وما يضطلعون به من دور ريادي في تطوير المنظومة التّربوية العمومية.

..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257596



World cup
  16:00 Equateur - Senegal 1-2
  16:00 Pays-Bas - Qatar 2-0
  20:00 Wales - Angleterre
  20:00 Iran - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
دخول الشتاء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 | 5 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:15 07:11 05:40
Babnet
12°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1116°-1217°-1218°-1221°-15
  • Avoirs en devises
    21858,4

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36406 DT        1$ =3,22204 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   273,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   