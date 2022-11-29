تواصل اشغال ورشات العمل الخاصة بتطوير البرامج الرسمية والكتب المدرسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

انطلقت منذ الأسبوع الفارط ورشات عمل خاصة بإعداد وثيقة "الاطار المرجعي لمجالات التّعلم" التي تتواصل الى غاية موفى شهر ديسمبر 2022، حسب ما أكدته وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.







وتمثل الوثيقة وسيطة ساندة للاطار المرجعي العام للتعلمات وهي تؤسس لرؤية جديدة في بناء البرامج الرسمية والكتب المدرسية وآليات التقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية، كما تؤسس للبدء في صياغة الأطر المرجعية للمواد بداية من جانفي 2023.



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ولدى مواكبته أشغال اللجان بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، اليوم الثلاثاء 29، أوصى الوزير بضرورة العمل بالطرق الحديثة والمبتكرة، وبضرورة مواكبة صياغة البرامج والكتب المدرسية لمتطلبات العصر مثمنا الجهد الاستثنائي الذي يبذله متفقدو الاعدادي والثانوي والأساتذة وما يضطلعون به من دور ريادي في تطوير المنظومة التّربوية العمومية.



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وتمثل الوثيقة وسيطة ساندة للاطار المرجعي العام للتعلمات وهي تؤسس لرؤية جديدة في بناء البرامج الرسمية والكتب المدرسية وآليات التقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية، كما تؤسس للبدء في صياغة الأطر المرجعية للمواد بداية من جانفي 2023.ولدى مواكبته أشغال اللجان بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، اليوم الثلاثاء 29، أوصى الوزير بضرورة العمل بالطرق الحديثة والمبتكرة، وبضرورة مواكبة صياغة البرامج والكتب المدرسية لمتطلبات العصر مثمنا الجهد الاستثنائي الذي يبذله متفقدو الاعدادي والثانوي والأساتذة وما يضطلعون به من دور ريادي في تطوير المنظومة التّربوية العمومية.