كأس العالم قطر 2022.. كيروش: نلعب للفوز على أمريكا

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني أنه لن يركز على "القضايا الجانبية" في مواجهة نظيره الأمريكي غداً /الثلاثاء/ في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، مشيراً إلى أن المباراة ستكون مميزة، وأنه سيخوضها من أجل الفوز والتأهل للدور الثاني.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي الرسمي اليوم لمباراة إيران وأمريكا، " لا أركز على القضايا الجانبية سنخلق جواً من التركيز، ولكن الأهم هو أن نقدم أداءً جيداً على أرض الملعب".



..



.

.. ...

وأضاف أن المهمة في مباراة الغد هي إمتاع جماهير كرة القدم خلال المباراة وطوال الـ90 دقيقة، وأن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ إيران، خاصة أن أمريكا سبق أن حققت هذا الأمر في مونديال 1994.وأوضح مدرب إيران أن مباراة الغد ستكون مميزة ، خاصة في ظل تواجده مع المنتخب للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم، لافتاً إلى أن المواجهة صعبة في ظل الأداء القوي للمنتخب الأمريكي في أول مواجهتين أمام ويلز وإنقلترا.وأشار كيروش إلى أنه حظي بفرصة التدريب في البطولة الأمريكية والمساهمة في صناعة منتخب أمريكا الذي تطور كثيراً في الآونة الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يقدم المنتخبان يوم غد مواجهة قوية وجميلة في كرة القدم.من جانبه، شدد كريم أنصاري لاعب منتخب إيران على تصميم جميع اللاعبين لبذل قصارى جهدهم من أجل الفوز والتأهل إلى الدور الثاني وإسعاد الشعب الإيراني، لافتاً إلى أن المنتخب تمكن من العودة وتحسين الأداء بعد مباراة إنقلترا، وحقق الفوز على ويلز.واعتبر أنصاري أن مباراة الغد ستكون حاسمة في تأهل بلاده للدور الثاني، وهو الحلم الذي يسعى إليه جميع اللاعبين منذ الحضور إلى قطر، مشيراً إلى أن اللاعبين مستعدون ويحظون بالوحدة والتضامن ودعوات الشعب الإيراني، من أجل تكرار الفوز على أمريكا وكتابة التاريخ من جديد.