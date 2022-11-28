كأس العالم قطر 2022.. مدرب أمريكا: المنتخب استعد جيدا لمباراة إيران غدا

أكد "غريغ برهالتر" مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أن مباراة المنتخب الأمريكي أمام المنتخب الإيراني غداً /الثلاثاء/ في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم قطر 2022، ستكون حاسمة، حيث يتعين عليه مُعالجة الجانب الهجومي من أجل الفوز والتأهل إلى الدور الثاني.

وقال برهالتر، في المؤتمر الصحفي الرسمي اليوم الذي يسبق مباراة أمريكا وإيران، إنه يتوقع أن تكون مواجهة الغد حماسية في ظل رغبة المنتخبين في التأهل للدور الثاني، مشيراً إلى أنه استعد جيداً لهذه المباراة، وطالب لاعبيه بالتركيز والهدوء والابتعاد عن الضغط، منوهاً بأداء المنتخب الإيراني في مباراة ويلز الأخيرة.





واعتبر مدرب المنتخب الأمريكي أن الفوز يوم غد والتأهل إلى الدور الثاني سيكون بمثابة جني ثمار السنوات الأربع الماضية التي قضاها مع المنتخب، معبّراً عن أمله في مواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات مع المنتخب، متطلعاً في الوقت نفسه إلى دعم الجماهير الأمريكية.

بدوره، قال اللاعب الأمريكي "تايلور آدامز" إن المنتخب يركّز على مباراة الغد أمام إيران من أجل الفوز والتأهل للدور الثاني، منوهاً بمستوى المنتخب الإيراني خلال مباراتيه الماضيتين.



