أريانة: آخر استعدادات الهيئة الفرعية للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر

انطلقت اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية الثماني بولاية أريانة، وأعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات عن تخصيص مكتب للشباك الموحد لتلقي جميع مطالب الإعلامات بالانشطة بفضاء مركز الإعلامية الموجة للطفل المحاذي لدار الشباب بالجهة.





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وأوضح منسق الهيئة الفرعية حسني السحباني في تصريح لو"وات" أنه تم تركيز وحدة على مستوى الهيئة الفرعية تتكون من أربعة أعوان من ذوي التكوين القانوني لمراقبة أنشطة المترشحين للانتخابات التشريعية في الفضاء المفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المحلي، مشيرا إلى أن كل المترشحين تولوا الإعلام بصفحات التواصل الاجتماعي التي سيقع استغلالها خلال الحملة الانتخابية وهي إما حسابات شخصية أو صفحات موجهة للعموم تحمل اسماءهم.وفي سياق متصل، أفاد السحباني أنه تم إحداث 97 مركزا انتخابيا بزيادة ثلاثة مراكز جديدة تضم 481 مكتب اقتراع ب8 دوائر انتخابية بالجهة.وشرع المترشحون في الإعلام بأنشطتهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية، وشرعت الهيئة الفرعية في التأشير على دفاتر الأنشطة الانتخابية والحسابات المالية، علما وأن عددا من المترشحين أدلوا بما يفيد فتح حسابات مالية خاصة بالانتخابات بمراكز البريد والفروع البنكية.ويبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي بولاية أريانة حوالي 432 ألف شخص منهم حوالي 136 ألفا بدائرة أريانة المدينة و72 ألفا بالمنيهلة و52 ألفا بالتضامن و28 ألفا برواد 1 و35 ألفا برواد 2 و 43 ألفا بسكرة 1 و29 ألفا بسكرة 2 و34 ألفا بدائرة قلعة الأندلس سيدي ثابت.جدير بالذكر أن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بأريانة بلغ 21 مترشحا.