مدرب المنتخب الإيراني: حققنا فوزا مستحقا وسننافس للتأهل


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 16:21 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكد كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أن الفوز المثير الذي تحقق في الدقائق الأخيرة أمام منتخب بلاد الغال يوم الجمعة كان مستحقا وجاء بفضل جودة اللاعبين ومؤازرة الجماهير الإيرانية الغفيرة مشددا على أن الأهم دائما في كرة القدم هو كيفية تسجيل الأهداف في الأخير والفوز وهو ما فعله المنتخب الإيراني بتسجيله لهدفين في الوقت بدل الضائع.


وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، إن فريقه خاض مواجهة قوية أمام منتخب بلاد الغال ونجح في تحقيق انتصار في وقت متأخر لكنه كان مستحقا مشيرا إلى أن "الأهم ليس متى تسجل ولكن كيف تسجل وتفوز، وليس كيف تبدأ المواجهة بل كيف تنهيها لمصلحتك، وهذا ما قام به لاعبونا اليوم".
وأضاف "لقد أثبتنا قدرتنا على العودة والفوز والمضي قدما، وكان انتصارا رائعا، وهذا هو منتخب إيران الحقيقي بهذا المستوى وهذه الروح، والأهم أننا تخلصنا من تلك الضغوط والمشاعر السلبية بعد الخسارة الكبيرة أمام إنقلترا، وسنخوض المواجهة المقبلة للمنافسة على التأهل".
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وتابع "خضنا مواجهة قوية ونجحنا في العودة إلى حقيقة مستوانا وجذورنا الحقيقية بانتصار مهم ومستحق وقلت للاعبين عندما خسرنا، إن الخسارة ليست نهاية المطاف، ولذلك عدنا بقوة وأثبتنا أننا نستطيع المضي قدما في المنافسة. منتخب بلاد الغال صعب مهمتنا في ظل ضغطه القوي، لكننا تحلينا بالتركيز الشديد طوال المواجهة وحتى الدقائق الأخيرة، وواصلنا محاولات التسجيل حتى سجلنا".
وختم مدرب منتخب إيران تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالقول "هذه المواجهة القوية والانتصار المثير هما هدية للجماهير الإيرانية في إيران وكل مكان، وبقي بعد انتصارنا أن نعود للمنافسة على التأهل في مجموعتنا، وسننتظر ما سيحدث في مواجهة اليوم بين منتخبي إنقلترا وأمريكا، ثم سنواجه المنتخب الأمريكي على التأهل".

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