المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية قبل اخيرة استعدادا للقاء استراليا


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 18:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الخميس الحصة التدريبية قبل الأخيرة ضمن برنامج تحضيراته للمباراة التي ستجمعه السبت المقبل بنظيره الأسترالي في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.


واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان المنتخب التونسي يختتم يوم الجمعة التحضيرات بحصة تدريبية أخيرة تنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت تونس بينما يتضمن البرنامج المسائي مؤتمرا صحفيا للمدرب الوطني جلال القادري الذي سيكون مرفوقا بأحد اللاعبين إضافة إلى الاجتماع الفني للمقابلة المبرمج على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس.
يذكر ان المنتخب التونسي كان قد تعادل في الجولة الاولى امام الدانمارك صفر-صفر بينما فاز منتخب فرنسا على استراليا بنتيجة 4-1.
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