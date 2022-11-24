سوسة: القبض على مروّج مخدّرات خطير وبحوزته 280 غ من الكوكايين الخام

ألقت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، القبض ، فجر اليوم الخميس، على مروّج مخدّرات خطير وبحوزته كمية من الكوكايين الخام وزنها 280 غرام كان يعتزم التفريط فيها بالبيع، وفق ما ذكره مصدر أمني لـ"وات".

وقد تم، وفق ذات المصدر، ضبط المظنون فيه على إثر توفر معلومات مؤكدة تفيد بأنّ شخصا تونسيا يبلغ من العمر 27 سنة قاطن بمنطقة حمام سوسة يروّج مادة الكوكايين إثر توريدها بغاية الاتجار فيها.





وبيّن أنه تمت مباشرة محضر عدلي في الغرض والإحتفاظ بالمعني، وجاري التعريف ببقية الأطراف، مع اعلام النيابة العمومية التي أذنت بالاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.



