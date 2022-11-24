وزارة الأسرة: رصد 511 فضاء فوضويا مخالفا للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة وتنفيذ 162 قرار غلق

رصدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي 511 فضاء فوضويا مخالفا للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة، وتولتّ إحالتها إلى الولاة لتنفيذ قرارات الغلق.





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وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن ولايات أريانة وباجة وصفاقس وتطاوين ونابل سجلت أعلى عدد لهذه الفضاءات الفوضوية المرصودة، مشيرة إلى أنه تمّ تنفيذ 162 قرار غلق لهذه الفضاءات من جملة الفضاءات التي تمّ رصدها.وتواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جهودها بالتنسيق مع سائر الولاة بالجمهوريّة للسهر على غلق هذه الفضاءات الفوضوية تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك بين وزارة ووزارة الداخلية المؤرخ في 04 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال، وفق ذات البلاغ.وذكرت الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر موقعها على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية. كما تتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الاشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية من خلال نفس الرابط التالي:https://toufoula.femme.gov.tn/parent//