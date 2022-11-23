بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على نادي قصور الساف 43-21

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على نادي كرة اليد بقصور الساف بنتيجة 43-21 في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين بقاعة محمد الزواوي بالعاصمة لحساب الجولة الثامنة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.

وفي ما يلي الترتيب في اعقاب هذه المباراة :







الترتيب ن ل

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1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 10

2 - النجم الرياضي الساحلي 26 9

-3 النادي الافريقي 24 10

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-- الترجي الرياضي التونسي 24 8

-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10

- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10

-7 مكارم المهدية 19 10

8- النادي الرياضي الهلالي 18 10

9- سبورتينغ المكنين 17 10

10-نادي كرة اليد بقصور الساف 13 10

-11 نادي كرة اليد بجمال 12 10

- 12 جمعية الحمامات 11 9





الترتيب ن ل1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 102 - النجم الرياضي الساحلي 26 9-3 النادي الافريقي 24 10-- الترجي الرياضي التونسي 24 8-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10-7 مكارم المهدية 19 108- النادي الرياضي الهلالي 18 109- سبورتينغ المكنين 17 1010-نادي كرة اليد بقصور الساف 13 10-11 نادي كرة اليد بجمال 12 10- 12 جمعية الحمامات 11 9