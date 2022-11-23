بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على نادي قصور الساف 43-21


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 18:38 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على نادي كرة اليد بقصور الساف بنتيجة 43-21 في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين بقاعة محمد الزواوي بالعاصمة لحساب الجولة الثامنة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
وفي ما يلي الترتيب في اعقاب هذه المباراة :


الترتيب ن ل
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1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 10
2 - النجم الرياضي الساحلي 26 9
-3 النادي الافريقي 24 10
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-- الترجي الرياضي التونسي 24 8
-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10
- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10
-7 مكارم المهدية 19 10
8- النادي الرياضي الهلالي 18 10
9- سبورتينغ المكنين 17 10
10-نادي كرة اليد بقصور الساف 13 10
-11 نادي كرة اليد بجمال 12 10
- 12 جمعية الحمامات 11 9


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