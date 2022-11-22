كاس العالم قطر 2022 : جيرو يسجل هدفين أمام أستراليا ليعادل الرقم المسجل باسم هنري ويقود فرنسا للانتصار


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 22:33 قراءة: 0 د, 46 ث
      
سجل المهاجم أوليفييه جيرو هدفين في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فرنسا في منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أمام أستراليا اليوم الثلاثاء ليحقق 51 هدفا دوليا ويعادل الرقم القياسي الفرنسي المسجل باسم تييري هنري مهديا الفوز لفريقه 4-1.
ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أصحاب الأرض في المقدمة بنتيجة 2-1 بضربة رأس بعد مرور 32 دقيقة وأضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 ليدفع فرنسا للتقدم 4-1 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من كيليان مبابي.

وانضم جيرو إلى التشكيلة ليخوض مباراته الدولية رقم 115 بعد استبعاد كريم بنزيمة من المشاركة بالبطولة بسبب الإصابة يوم السبت الماضي.
وعادل جيرو الرقم القياسي الذي سجله هنري في مسيرته الدولية المؤلفة من 123 مباراة في الفترة من 1997 وحتى 2010
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وفي اطار نفس المجموعة، تعادل المنتخب التونسي في وقت سابق اليوم مع نظيره الدنماركي صفر/صفر
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي.
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