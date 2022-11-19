كأس العالم قطر 2022.. بعثة المنتخب البرازيلي تصل إلى الدوحة

وصلت بعثة منتخب البرازيل إلى الدوحة مساء اليوم للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق غدا /الأحد/ بمواجهة الافتتاح التي تجمع منتخب قطر المستضيف ونظيره الاكوادوري.





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ويعد المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي العالمي بخمسة ألقاب، أخر المنتخبات التي وصلت إلى قطر.وكان المنتخب البرازيلي الذي وصل بكامل نجومه المعروفين يتقدمهم نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان، أنهى أمس /الجمعة/ تربصه الإعدادي الأخير الذي استمر لأسبوع في تورينو بمركز تدريب نادي يوفنتوس في إيطاليا.تجدر الإشارة إلى أن القائمة النهائية التي أعلنها المدرب تيتي، 26 لاعباً، شهدت عودة لاعب برشلونة السابق، المخضرم داني ألفيش، بينما كان روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي، الغائب الأبرز، كما استدعى تيتي مهاجم أرسنال الإنجليزي، غابرييل جيسوس، الذي غاب عن قائمة المنتخب خلال المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس الشهر الماضي.ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون. ويستهل المنافسات بمواجهة منتخب صربيا يوم 24 نوفمبر الجاري، ثم يلاقي منتخب سويسرا يوم 28 منه، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 2 ديسمبر المقبل.وفي تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي، قال قائد دفاع المنتخب البرازيلي ماركينيوس، إن المنتخب يمكنه الفوز باللقب السادس الذي كان يحلم به خلال نسخ كأس العالم الأخيرة.وأكد ماركينيوس (28 عاما) أحد أكثر اللاعبين ظهورا مع المنتخب البرازيلي، ضمن تشكيلة الـ 26 المشاركة في المونديال والذي كان حاضرا في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، أن أي رياضي يدرك أهمية اللعب في بطولة كأس العالم، ويطمح للفوز بها خصوصا في البرازيل حيث يحلم الجميع بالانضمام للأبطال السابقين الذين يفخرون بتتويجهم باللقب.. مضيفا "إذا نظرنا إلى الأبطال السابقين، نرى أهمية كأس العالم للبرازيل، فأن تكون بطلاً للعالم يجب أن تكون مميزا وفخورا في تاريخ حياتك وعائلتك وأحفادك في البرازيل.. أينما ذهبت، سيتم التعرف عليك، هذا ما نعتقده نحن البرازيليون، وهذا ما نريده لحياتنا، وهذا ما جئنا إلى هنا من أجله".