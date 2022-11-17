أريانة: تطورعدد المنتفعين ببرامج الإحاطة الاجتماعية والإدماج

بلغ عدد المنتفعين بمساعدات مالية بمبلغ 200 دينار شهريا من ذوي الدخل المحدود أو منعدمي الدخل في ولاية أريانة 5055 شخصا، بزيادة تناهز 13.3% مقارنة بسنة 2021، كما ارتفع عدد المنتفعين بالعلاج المجاني الى 5215 شخصا بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بالسنة الفارطة، وانتفع ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة 12641 شخصا بتطور قدره 9.2% مقارنة بسنة 2021، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.





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ولمزيد إدماج الفئات الهشة ضمن الدورة الاقتصادية في البلاد، تمت المصادقة خلال شهر جانفي 2019 على برنامج الأمان الاجتماعي الذي انطلق العمل به منذ شهر ديسمبر 2020، الأمر الذي مكّن من تمويل 26 مشروعا باستثمارات في حدود 301 ألف دينار، وذلك من خلال آلية "الانتفاع بتمويل لبعث مشاريع صغرى لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة بهذا البرنامج"، مع تواصل تدخلات الآلية خلال الفترة القادمة في ظل توفر الاعتمادات لدى المصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية.ومكّن برنامج الأمان الاجتماعي، وفق ذات الاحصائيات، من توفير الإحاطة الاجتماعية بالفئات ضعيفة الحال أو منعدمة الدخل وتقنينها، بشكل يضمن حقوقها.ويبلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية أريانة خلال السنة الحالية 14931 شخصا بعد أن كان عددهم يبلغ 14529 سنة 2022، ويبلغ عدد الجمعيات العاملة في مجال العناية والاحاطة بهذه الفئة، 10 جمعيات.يذكر أن الأمر عدد 715 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع، صدر يوم 27 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ويهدف هذا الأمر إلى إحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به، ويتم في إطار هذا " البرنامج" تمويل مشاريع فردية أو مشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع به .