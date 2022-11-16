بعد تلقيه عرضا من النادي الافريقي: مستقبل سليمان ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب سعيد السايبي

قررت الهيئة المديرة لمستقبل سليمان إنهاء علاقتها التعاقدية مع المدرب سعيد السايبي بالتراضي بين الطرفين, بعد ان تلقى هذا الاخير عرضا من النادي الإفريقي للاشراف على الدكة الفنية لفريق باب الجديد وفق ما اورده مستقبل سليمان اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن جهة اخرى اعلن مستقبل سليمان عن عقد جلسته العامة التقييمية يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري.









