المهدية: حملة مراقبة اقتصادية موسعة تسفر عن رفع 48 مخالفة

أمنت 10 فرق للمراقبة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حملة موسعة طالت مختلف معتمديات وأرياف المهدية وأفضت إلى رفع 48 مخالفة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة الحبيب الديماسين الأربعاء لـ"وات".





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وأوضح الديمساي أن الفرق، التابعة للإدارات الجهوية للتجارة لكل من المهدية وصفاقس والمنستير وسوسة، وزعت العمل الرقابي إلى فترة صباحية أمنتها 06 فرق وفترة مسائية خصصت لها 04 فرق.وتوزعت المخالفات المرفوعة، بحسب القطاعات، إلى 10 مخالفات لقطاع الخضر والغلال و30 للمواد الغذائية مقابل 3 مخالفات بقطاع الدواجن والبيض ومخالفتين للتبغ ومثلها للقطاع المواد الغذائية بالجملة ومخالفة واحدة بقطاع المرطبات.وارجع الديمساي أسباب المخالفات إلى عدم إشهار الأسعار (20 مخالفة) وعدم الاستظهار بالفواتير (12) واخفاء بضاعة (5) ونفس المخالفات تعلقت بآلات الوزن إلى جانب 4 مخالفات بسبب البيع بأسعار غير قانونية ومخالفتين لعدم تقديم فواتير الشراء، واضاف ان فرق المراقبركزت، على مراقبة المواد والمتوجات التي تعاني اشكاليات في مجال التزويد على غرار الخضر والغلال والمواد الغذائية الأساسية.وفسر المتحدث أن الأمر يتعلق بمواد البطاطا والطماطم الطازجة والبصل، التي تعاني نقصا في الإنتاج، والمواد المدعمة كالسكر والزيت النباتي والحليب.