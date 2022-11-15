هيئة الاعتماد في المجال الصحي تتحصل على شهادة المطابقة الدولية في سلامة المعلومات وحوكمة الموارد البشرية " ايزو 27001"

تحصّلت الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي، على شهادة المطابقة الدولية في سلامة المعلومات وحوكمة الموارد البشرية "ايزو 27001"، وفق ما أعلنه مدير عام الهيئة شكري حمودة.





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وقال حمودة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الحصول على شهادة المطابقة الدولية يمثل اعترافا دوليا بسلامة تعامل الهيئة مع معطيات المؤسسات الصحية، مشيرا، الى أن الحصول على الشهادة يؤكد تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وقدرة الهيئة على تأمين الهيئة لخدمة الاعتماد للمؤسسات الصحية الدولية.وأكد أن الهئية توفر خدمة الاعتماد لمؤسسات الصحة العمومية وللمؤسسات الصحية الخاصة، مبينا، أنها تتعاقد مع المستشفيات المحلية والجهوية والجامعية ومراكز الصحة الأساسية.وأشار إلى ان فترة الحصول على الاعتماد تترواح من عامين الى ثلاث سنوات، مشيرا، الى أن الهيئة تلقت عديد طلبات الحصول على الاعتماد من طرف المصحات الخاصة والمستشفيات وستقوم بزيارات للمؤسسات التي شرعت في القيام باجراءات من أجل الحصول على الاعتماد.من جهتها، ذكرت مديرة الاعتماد بالهيئة سهام السعفي، ان المؤسسات التي انخرطت في مسار الاعتماد ستحصل على تقييم على المطابقة مع دليل الاجراءات التي وضعته الهيئة ويتضمن عدة اجراءات، معلنة، ان 5 مستشفيات جامعية انخرطت في منظومة الاعتماد.وأفادت، أن 12 مركزا صحيا بالخط الأول تعاقدت مع الهيئة من أجل الحصول على الاعتماد، فيما تقدم 12 مركزا صحيا آخر بطلب الانخراط، كما طلبت 9 مستشفيات محلية الانضمام الى منظومة الاعتماد و3 مستشفيات جهوية.وبادرت 30 مصحة خاصة بالانخراط في منظومة الاعتماد من بينها مؤسسات وقعت عقد الانضمام لمنظومة الاعتماد فيما تلقت جمعيها دليل الاعتماد الذي يتضمن مراجع الاجراءات الوجوبية للحصول على الاعتماد.وبينت المتحدثة، أن الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤسسة غير ربحية لكن يتم حاليا اعداد مشاريع النصوص القانونية من أجل تحديد معاليم لتغطية مصاريف الاعتماد بالنظر الى أن الهيئة تتعاقد مع هيئات دولية لضمان الحصول على المعطيات الخاصة بضمان الجودة ومعايير السلامة الدولية.