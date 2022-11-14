زغوان: عقد جلسة لدفع سير تقدم المشاريع المعطلة في قطاع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق الريفية

مثلت المشاريع المعطلة في قطاع الماء الصالح للشرب في بعض المناطق الريفية بولاية زغوان المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنوات 2019 و2020 و2021 والقسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة ، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري بإشراف والي الجهة محمد العش وحضور ممثلي المصالح الفنية ذات الصلة .







واستنادا إلى الوثيقة التي تم عرضها في الغرض تبين أن 8 مشاريع بقيمة 3،3 مليون دينارا مدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية تشهد بعض الصعوبات في نسق الإنجاز تتعلق بالهندسة المدنية والكهربة والتجهيز منها 4 مشاريع متوقفة نتيجة تخلى المقاولات المكلفة لأسباب مختلفة و4 مشاريع متوقفة عن تجهيز الآبار وكهربتها

ولتجاوز هذه الصعوبات فقد تقرر خلال هذه الجلسة إعادة طلب فتح العروض لإتمام ما تبقى من أشغال المشاريع المتوقفة، والتسريع بتركيز محولات لكهربة الآبار المتعلقة ببقية المشاريع بما في ذلك مشروع تزويد منطقة وادي الصبايحية بماء الشرب المدرج ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث والذي تبلغ كلفة أشغاله 1فاصل 2 مليون دينار حسب ما ذكره المنسق الجهوي للبرنامج عاطف الحاج الأخضر



