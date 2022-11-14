مدنين: وقفة احتجاجية للمحامين ومختلف مكوّنات المرفق القضائي من أجل تفعيل قرار إحداث محكمة إبتدائية بجربة

نفّذ عدد من المحامين وعدول التنفيذ والخبراء ومكوّنات المجتمع المدني والمنظمات المهنية بجزيرة جربة من ولاية مدنين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الناحية بحومة السوق، للمطالبة بتفعيل قرار إحداث محكمة ابتدائية بجربة الذي صدر بالرائد الرسمي وأصبح قانونا يجب تنفيذه وتطبيقه واقعا.

واعتبر عدد من المحامين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، أن تحرّكهم يطالب بتطبيق القانون وانفاذ قرار إحداث محكمة ابتدائية بجربة، والمضي بهذا القانون لتكريسه على ارض الواقع.



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وقال المحامي فوزي بن حفصية إن "احتضان جزيرة جربة لقمة الفرنكوفونية والحضور الرسمي التونسي بها يمثّل فرصة لإعادة طرح هذا المطلب لا سيما وهي الآن محطّ أنظار العالم، وفرصة كذلك للتذكير بأن هذه الجزيرة القادرة على احتضان قمة بهذا الحجم تعاني عدة نقائص، وتتوفر على كل الكماليات في الظاهر فقط لكنّها في الحقيقة تفتقر الى أبسط الضروريات"، وفق تعبيره.واعتبر المحامي، محمد شاكر المؤدب، أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بجربة يستند الى عدّة معطيات هامة، منها حجم العمل بجزيرة جربة حيث تحدث جلّ النزاعات الشغلية والتجارية والجزائية في جربة، إضافة إلى ارتفاع عدد الملفات المتأتية منها والذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الملفات المنشورة بالمحكمة الابتدائية بمدنين، ما أثقل العبء على المحكمة الابتدائية بمدنين وأرهق المتقاضي والمحامي وعطّل آجال التقاضي.من جانبه، أكّد عدل الاشهاد وكاتب عام الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بمدنين، فهري بن يعلى، أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بجربة يهمّ كل الاسرة القضائية والمواطن الذي يتطّلع إلى سرعة الانجاز وإلى آجال أقصر للتقاضي.ودعا المحامي مهدي بن حمودة الى مواصلة التحركات بتنفيذ وقفات احتجاجية متتالية، حيث سيتم تنفيذ وقفة يوم الخميس المقبل وأخرى يوم الاثنين القادم، مناديا بالتفاف الجميع نحو هذا المطلب والحضور في كل الوقفات.ودعا أيضا رئيس الجمهورية الى التفاعل مع مطلب مكوّنات المرفق القضائي في جربة بتفعيل قانون إحداث محكمة ابتدائية بالمنطقة من أجل تقريب مرفق العدالة الذي يكفله الدستور، حسب قوله.يذكر أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بجربة هو مطلب قديم متجدّد يعود إلى 10 سنوات دعّمته تحركات مختلفة اخذت نسقها التصاعدي منذ 2018 ليصدر في افريل 2019 امر حكومي يقضي باحداث محكمة ابتدائية بجربة، ومنذ اصدار القانون قامت تنسيقية مطلب احداث المحكمة بتوجيه عدة ملفات الى وزارة العدل و5 مقترحات لاماكن تركيز المحكمة عبر توفير بناءات على وجه الكراء وأمضت بلديات جربة الثلاث وثيقة اتفاق دون اي خلاف لاحتضان مقر المحكمة في اي معتمدية بالجزيرة لكن المطلب راوح نفس النقطة في غياب أي تفاعل من سلطة الاشراف للتقدم فيه، وفق تصريحات متطابقة للمحتجين.