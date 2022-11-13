بطولة العالم للتايكوندو (مكسيك 2022) - تونس في الموعد ب5 رياضيين


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 11:50قراءة: 0 د, 33 ث
      
يشارك المنتخب الوطني للتايكوندو بداية من الغد الاثنين في بطولة العالم (مكسيك 2022) التي تستضيفها مدينة غوادالاخارا إلى غاية 20 نوفمبر الجاري بوفد يضم 5 رياضيين (3 في صنف الرجال و2 في صنف السيدات).


وستكون تونس ممثلة في هذا الموعد العالمي بكل من البطل الاولمبي محمد خليل الجندوبي المصنف اول عالميا في وزن 58 كغ وفراس القطوسي المصنف رابعا عالميا (وزن 74 كغ) وياسين البرهومي (وزن 63 كغ) الى جانب المصارعتين شيماء التومي (وزن 53 كغ) وعهود بن عون (وزن 49 كغ).

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يذكر ان محمد خليل الجندوبي كان توج بالميدالية الفضية في الالعاب الاولمبية الاخيرة التي اقيمت بطوكيو كما احرز الميدالية الذهبية في دورة لاتفيا الاخيرة التي دارت في اكتوبر الماضي.

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