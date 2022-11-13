سليانة: رفع 183 مخالفة إقتصادية خلال القيام ب2518 زيارة تفقد خلال شهر أكتوبر

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال شهر أكتوبر المنقضي، 183 مخالفة إقتصادية أمنها 120 فريقا خلال القيام ب2518 زيارة تفقد، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.





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وذكر اليزيدي في تصريح ل"وات" أن المخالفات تتوزع إلى 66 مخالفة بالمواد الغذائية و63 مخالفة بالخضر والغلال و21 مخالفة بالدواجن والبيض و14 مخالفة بالفواكه والتبغ ومخالفتين بالمخابز و17 مخالفة مختلفة، لافتا إلى أنه تم حجز 54 لترا من الزيت المدعم و1340 علبة تبغ و3 اطنان من مادة الفرينة.وبين أنه تم التركيز خلال عمليات المراقبة التى انتظمت في شهر أكتوبر المنقضي على القطاعات التي تعرف صعوبات في التزويد أو بسبب كثرة الطلب (الخضر وخاصة الطماطم والبطاطا والبصل)، إلى جانب مواد السكر والحليب والزيت النباتي المدعم.واشار الى أن التزويد سجل نسقا عاديا في ما يتعلق بالخضر والغلال بإستثناء مادتي البطاطا والطماطم، حيث شهد التزويد بمادة البطاطا تراجعا في الكميات بإعتبار إنتهاء موسم البطاطا الفصلية والتحولات المناخية التي أثرت سلبا على المحصول وهو ما دعا الى الإعتماد على المخزون التعديلي من المجمع المهني الخضر والغلال إلى جانب تحديد السعر في جميع المراحل، مبينا أنه تم ضخ 235 طنا (مخزون تعديلي) بداية من 10 أكتوبر الفارطكما شهد إنتاج الطماطم الآخر فصيلة تراجعا نظرا لتراجع المساحات المزروعة على المستوى الوطني، حيث لم يتم إنجاز سوى 65 بالمائة من المساحات المبرمجة فضلا عن نقص الموارد المالية لمداوات الفيروسات التي أصابت الصابةوبالنسبة للتزويد بمادة السكر، فقد بين اليزيدي انها شهدت تحسنا ملحوظا مع توفر مخزون لدى فرع الديوان التونسي للتجارة ب110 اطنان من السكر السائب والمعلب، وإعتبر أن التزويد بمادة السميد عادي وقد بلغت الكميات الواردة حوالي 1034.5 طنا فيما تم تزويد الجهة ب290196 لترا من الزيت النباتي المدعموتشهد مادة الحليب في المقابل ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد خاصة مع إنخفاض الإنتاج وتواضع المخزون الإستراتيجي التعديلي.وختم اليزيدي بأن برنامج المراقبة سيشمل خلال الفترة القادمة متابعة حسن تزود الجهة بجميع المواد الاستهلاكية من خضر وغلال خاصة الطماطم والبطاطا والبصل وحسن التزويد بالمواد المدعمة والأسمدة الكيميائية