بوكثير لدى افتتاحه الملتقى الدولى الأول حول جودة التعليم العالي: الوزارة استثمرت في جودة التعليم منذ سنوات بمساعدة البنك الدولى

أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، منصف بوكثير، أمس الجمعة، بكلية الطب بسوسة في افتتاح الملتقى الدولي الأول حول جودة التعليم العالي، أن الوزارة قد استثمرت في جودة التعليم العالي منذ سنوات عديدة وذلك بفضل دعم ومساعدة البنك الدولي.





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وأضاف، خلال افتتاح الملتقى الذي يتواصل على امتداد ثلاث أيام، أن الوزارة ساهمت كذلك عبر الكثير من المجهودات والالتزام الكامل ملائمة الجامعات التونسية ومؤسّسات التعليم العالي مع ثقافة الجودة.وبين ان انعقاد الملتقى الدولي في نسخته الأولى حول جودة التعليم العالي يندرج ضمن أولى استراتيجيات الوزارة الرامية الى تطوير منظومة التقييم والاعتماد بهدف تحسين التكوين والبحث والرفع من تشغيلية حاملي الشهادات العليا والمساهمة في التنمية الاقتصادية.وذكّر بأنّ إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي من شانه تعزيز جودة التعليم والتكوين الجامعي والبحث العلمي والتناغم صلب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إضافة للتطابق مع المعايير العالمية.من جانبه، أكّد رئيس جامعة سوسة، لطفي بلقاسم، أنّ تطوير جودة التعليم العالي والتكوين في الجامعات التونسية يعتبر من أهمّ الاستراتيجيات التي ساهمت في تحسين الحوكمة والتعليم والبحث سواء عبر إعادة تأهيل الدراسات الجامعية وإطلاق مشروع الممّول من البنك الدولي PAQ-PROMESSE والمتعلّق بتحديث التعليم العالي وتثمين البحث. يذكر أن الملتقى الدولي الأوّل حول جودة التعليم العالي ينتظم تحت شعار "من أجل جودة التعليم العالي: ضمان للثقة في سياق العولمة" وسيتمّ، خلال بقية الاشغال، تنظيم عديد الورشات وحلقات النقاش حول عديد المحاور بمشاركة عدّة أساتذة جامعيين دوليين ومن مختلف الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي التونسية والمديرين العامين بالوزارة وعدد من الطلبة.