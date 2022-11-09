تنطلق فعاليات "المهرجان الدولي الجامعي للمونودراما بسيدي بوزيد" في دورته الثامنة بداية الأسبوع المقبل بحضور وفود من 5 دول عربية لتقديم 19 عرضا مسرحيا على امتداد 4 أيام.

وبينت مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد صليحة الجلالي في تصريح لوات، أن الدورة الثامنة تنتظم تحت شعار "مونودراما الابداع الطالبي" بمشاركات من بلدان مصر والمغرب وليبيا والجزائر والعراق وتونس.







وتتمثل فعاليات المهرجان في حفل افتتاح تنشيطي ومجموعة من العروض المسرحية المسائية من تقديم عدد من الطلبة من جامعات وكليات ومبيتات جامعية تونسية وعربية أمام لجنة تحكيم، وحفل اختتام لتقديم الجوائز للفائزين.

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وينظم فعاليات "المهرجان الدولي الجامعي للمونودراما بسيدي بوزيد" المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد تحت اشراف ديوان الخدمات الجامعية للوسط، انطلاقا من يوم الاثنين 14 نوفمبر ليختتم المهرجان يوم 18 نوفمبر الجاري، بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد.



وتتمثل فعاليات المهرجان في حفل افتتاح تنشيطي ومجموعة من العروض المسرحية المسائية من تقديم عدد من الطلبة من جامعات وكليات ومبيتات جامعية تونسية وعربية أمام لجنة تحكيم، وحفل اختتام لتقديم الجوائز للفائزين.وينظم فعاليات "المهرجان الدولي الجامعي للمونودراما بسيدي بوزيد" المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد تحت اشراف ديوان الخدمات الجامعية للوسط، انطلاقا من يوم الاثنين 14 نوفمبر ليختتم المهرجان يوم 18 نوفمبر الجاري، بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد.