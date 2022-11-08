كأس الاتحاد الافريقي: اختبار اخير للافريقي والمنستير و الصفاقسي قبل دور المجموعات

ستكون فرق النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي و الاتحاد الرياضي المنستيري غدا الأربعاء امام رهان هام في لقاء اياب الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في اختبار اخير لضمان التأهل لدور المجموعات.





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ففي ملعب حمادي العقربي برادس، يلاقي النادي الافريقي يونغ أفريكانز التنزاني، حيث سيعمل زملاء العميد زهير الذوادي على تحقيق الفوز دون سواه، باعتباره الضامن الوحيد لكسب ورقة التأهل.وسيكون النادي الافريقي، مدعوما بجماهيره الغفيرة المتشوقة لبلوغ رحلة اطول لفريقها في دور المجموعات ضمن المسابقة الافريقية بعد غياب طويل ، وتبدو حظوظه افرة منطقيا للتأهل لدور المجموعات، وذلك بعد أن عاد قبل نحو أسبوع بتعادل سلبي من دار السلام .ولئن تبدو الترجيحات تصب أكثر لمصلحة أبناء باب الجديد، في المباراة التي تقترن باسترجاع الفريق لخدمات الثنائي آدم قرب ورامي البدوي، فان ذلك لا يمنع الاطار الفني بقيادة برتران مارشان، من الحرص على توخي الحذر أثناء المباراة، لتفادي اية مفاجاة خاصة وأنّ الفريق المنافس الذي يشرف عليه المدرب التونسي نصر الدين نابي عازم بدوه على افتكاك مقعد له في دور المجموعات و تعويض اخفاقه وخروجه من مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية وهو الفريق المتصدر لبطولته المحلية .يذكر أن مباراة النادي الإفريقي مع يونغ أفريكانز، ستدور انطلاقا من الساعة السادسة مساءا.وسيدير اللقاء طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي .من جهته سيبحث النادي الرياضي الصفاقسي عندما يستضيف في ملعب الطيب المهيري بصفاقس فريق أسوكا كارا الطوغولي، عن تعويض تأخره في لقاء الذهاب بنتيجة 2 - 1، وتحقيق الفوز بفارق هدفين أو الفوز بنتيجة هدف دون رد لضمان ترشحه لدور المجموعات.وينطلق النادي الرياضي الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا بلقب المسابقة في نسختها الجديدة بـ 3 ألقاب حصدها في 2007 و 2008 و 2013 بحظوظ وافرة لبلوغ هدفه المنشود في التأهل لدور المجموعات، متسلحا بعامل الأرض والجمهور من ناحية، وبخبرته في المسابقة من ناحية أخرى .ويحدو أبناء المدرب كريم دلهوم أمل كبير للذهاب بعيدا في مغامرتهم الافريقية، واسعاد جماهيرهم المتعطشة للألقاب القارية والتي ينتظر ان تحضر بكثافة بعد ان تم السماح بحضور قرابة 9 الاف مشجع .ولن تكون المهمة سهلة نظرا لاسبقية الفريق المنافس ذهابا وباعتباره فريقا منظم الصفوف ويملك خط دفاع قوي وهجوم سريع.وسيكون النادي الصفاقسي في حاجة للتهديف واستغلال جميع الفرص المتاحة له وتحويلها الى أهداف، مع تجنب ارتكاب أخطاء دفاعية التي قد تصعب المهمة.وستنطلق المقابلة غدا على الساعة الرابعة بعد الظهر ويديرها الموريتاني عبد العزيز بوه.ومن جهته يسعى الاتحاد الرياضي المنستيري الممثل الثالث لكرة القدم التونسية الى الحفاظ على اسبقيته ذهابا عندما يلاقي غدا في بركان الفريق المغربي نهضة بركان حامل لقب المسابقة وصاحب الكاس الافريقية الممتازةورغم أسبقية الذهاب التي حققها زملاء اللاعب زياد العلوي بالفوز 1 - 0 على ملعب مصطفى بن جنات فان المهمة ستكون صعبة اما نهضة بركان الذي يدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة المدرب الاسبق للترجي الجرجيسي و النادي الافريقي .ويبحث الاتحاد المنستيري رغم تفاوت عنصر الخبرة في المسابقات الافريقية عن تحقيق نتيجية ايجابية أقلها التعادل من أجل العودة بورقة الترشح، خصوصا وأنّ المدرب الصربي داركو نوفيتش أضحى يملك فكرة أشمل على الرصيد البشري للفريق وذلك بعدما استفاد الاتحاد من أولمشاركة له في رابطة ابطال افريقيا.وسيعوّل الأبيض والأزرق في المباراة على عنصر المباغتة واستغلال العامل النفسي وعامل الضغط لارباك حسابات الخصم الذي يعيش وضعية صعبة على الصعيد المحلي ما يجعل الفريق مدعوا للتدارك على الاقل في المسابقة الافريقية، عكس زملاء الحارس البشير بن سعيد الذي تبدو وضعيتهم مريحة جدا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى باحتلالهم للمركز الثالث في المجموعة الثانية.وتنطلق المباراة التي ستجمع بين نهضة بركان والاتحاد المنستيري غدا الأربعاء، على أرضية الملعب البلدي ببركان على الساعة الثامنة مساء (20:00 س).