بنزرت: تلقي 3 طعون بالدائرة الانتخابية لولاية بنزرت

تم تلقي ثلاثة طعون في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، بخصوص الترشّحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022، بالدائرة الانتخابية لولاية بنزرت، وفق ما أفاد به (وات) رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة مجيب قديش.





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وأوضح قديش، أن الطعن الأول صدر عن مترشح مرفوض عن دائرة "راس الجبل غار الملح العالية"، ضد مترشح مقبول عن نفس الدائرة، أما الطعنين الثاني والثالث فقد صدرا عن مترشحين مرفوضين، بسبب عدم اتمام ملفيهما في الابان ووفق الاجراءات المعلنة.وأضاف أن الهيئة الفرعية وفي اطار الاستعداد لبقية مراحل العملية الانتخابية وضمان سلامتها، انطلقت اليوم الأحد في عقد جلسات مع المترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقبلة في الدوائر السبع بالجهة، قصد مزيد تعريفهم ببقية تفاصيل الحملة الانتخابية.وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، نشرت القائمة الأولية للمترشحين المحتملين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والتي ضمت 38 مترشحا محتملا، موزعين على دائرة بنزرت الشمالية بمترشحين اثنين، ودائرة العالية راس الجبل غار الملح ب 8 مترشحين ، ودائرة اوتيك ماطر ب 5 مترشحين ، ودائرة سجنان وغزالة وجومين ب 6 مترشحين ، و دائرة بنزرت الجنوبية ب 5 مترشحين ، ودائرة منزل بورقيبة تينجة ب 7 مترشحين، ودائرة جرزونة منزل جميل ب 6 مترشحين.يشار ان المحكمة الإدارية كانت رفضت شكلا لانعدام الصفة، دعوى تقدم بها احد الأشخاص للطعن في عمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت عقب رفضها قبول ملف ترشحه عن دائرة "منزل بورقيبة تينجة"، اثر تجاوزه التوقيت المسموح به لتسليم ملفه للهيئة (أي السادسة من مساء يوم 27 أكتوبر الفارط) بخمس دقائق، وفق تأكيد المصدر ذاته.