بيكي يودع برشلونة ويغادر الملعب يذرف دموعه ووسط تصفيق حار من الجمهور

استمتع برشلونة بالفوز 2-صفر على ألميريا بفضل هدفي عثمان ديمبلي وفرينكي دي يونج في الشوط الثاني في مباراة مفعمة بالعواطف شهدت الظهور الأخير للمدافع المخضرم جيرار بيكي في كامب نو يوم السبت بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.





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ويتصدر برشلونة الآن جدول ترتيب بطولة الدرجة الأولى الإسبانية برصيد 34 نقطة من 13 مباراة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي يزور رايو فايكانو يوم الاثنين.وبعد إهدار العديد من الفرص في الشوط الأول، ومنها ركلة جزاء لروبرت ليفاندوفسكي مرت خارج المرمى بعد لمسة يد، كسر ديمبلي التعادل بعد الاستراحة بلمسة دقيقة ليكلل هجمة مرتدة.وفي الدقيقة 62 تمركز دي يونج جيدا داخل منطقة الجزاء ليسجل من كرة مرتدة من الحارس.وبدأ بيكي (35 عاما) اللقاء وهو يحمل شارة قيادة الفريق القطالوني الذي حصل معه على 30 لقبا منها ثلاثة ألقاب برابطة أبطال أوروبا وثمانية بالبطولة الإسبانية.وغادر الملعب في الدقيقة 83 يذرف دموعه ووسط تصفيق حار من 92605 مشجعين في الملعب حضروا لتوديع أسطورة النادي.