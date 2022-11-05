وزارة التعليم العالي تعمل عبر عدّة آليات واستراتيجيات على تطوير نجاعة منظومة التعليم العالي

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير أنّ الوزارة تعمل عبر عدّة آليات واستراتيجيات على تطوير نجاعة منظومة التعليم العالي، من ذلك برنامج دعم الجودة " PAQ DGSU-PAQ DGSE" الذي يهدف إلى مساعدة مؤسسات التعليم العالي من أجل الانتفاع بالموارد المالية والمرافقة المؤسساتية والتكوينية، وفق ما اوردته الوزارة في بلاغ لها السبت.





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واوضح بوكثير، خلال اشرافه، امس الجمعة بمدينة الحمامات، على افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى الدولي من أجل التربية، ان إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي يعزّز توجّه الوزارة في ضمان جودة التعليم والبحث العلمي، مشيرا الى أنّه وبفضل مجهودات مؤسسات التعليم العالي والبحث فقد تمّ اعتماد المسار التكويني لمدارس تكوين المهندسين على المستوى العالمي على غرار كلّيات الطبّ.وشدد على مواصلة تعزيز الدور التنموي للجامعات الذي انطلق عبر تغيير صبغة 7 جامعات تونسية و9 مؤسسات تعليم عال وبحث خلال شهر مارس 2022 من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.وتتواصل النسخة الثالثة للمنتدى الدولي على مدى ثلاثة أيّام تحت شعار "المتعلّم في قلب المنظومة التربوية والجامعية" وهي تنتظم ببادرة من جامعة تونس المنار وجامعة سوسة وجامعة المنستير وجامعة صفاقس بالشراكة مع عدّة جمعيات.ويعد المنتدى شبكة جمعياتية تعمل على الحفاظ على المدرسة والجامعة العمومتين.وأكد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، حسين الدريدي، بأنّ النسخة الثالثة للمنتدى تستهدف العالم التربوي والجامعي والعلمي و المجتمع المدني وجميع الفاعلين من أجل تطوير الاستراتيجيات والبحث عن الحلول بين جميع الفاعلين في المنظومة التربوية والجامعية.