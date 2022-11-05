وزارة الصناعة توافق على تاسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية "شط الجريد الشمالي "

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن تأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة "شط الجريد الشمالي" بولاية توزر لفائدة شركة "شاندونغ هايوونغ شيميكنز كو تونيزي سارل".





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وتغطي الرخصة، وفق قرار صدر عن وزارة الصناعة ونشر بالرائد الرسمي عدد 119 الصادر يوم 4 نوفمبر 2022 ، ما يعادل 4800 هكتار في وقت يتيعن فيه على الشركة تنفيذ برنامج استثماري اولي في حدود 290ر0 مليون دينار.وتضم المجموعة الرابعة ، الاملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والنيترات والسيلفات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب.ومنحت وزارة الصناعة عقد التاسيس لمدة أولية تدوم 3 سنوات وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية على ان يقوم صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.