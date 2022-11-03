الإعلان عن أسماء المترشحين المحتملين  للانتخابات التشريعية بدائرة ولاية بنزرت

افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، بان مكتب الهيئة اقر قبول اولي لملفات ترشح 38 شخصا من مجموع 57 شخصا اودعوا ملفاتهم لدى الهيئة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة لنهار 17 ديسمبر 2022 بالدائرة الانتخابية لولاية بنزرت .

وبين ان القائمة الأولية للمترشحين ضمت بدائرة بنزرت الشمالية مترشحين اثنين محتملين هما سامي وفاطمة الربيعي، وبدائرة العالية راس الجبل غار الملح ضمت 8 اشخاص هم جلال الدين بالرحيمة و حاتم الزعيم وحمدي الكواش وعبد اللطيف الدريدي و عبد الواحد القبوبي و قدور حفيظ ووفاء بن سليمان و يوسف الطرشون ، بينما ضمت دائرة اوتيك ماطر 5 اشخاص مترشحين محتملين هم احمد السعيداني و الحبيب الرزقي وجلال التهامي وسمير بالمومن ووليد حبابو، في حين ضمت دائرة سجنان وغزالة وجومين 6 اشخاص وهم رضا السحباني وسامي الحويجي وسامي المعلاوي وسامي الطوجاني و محمد السعيداني و يونس المشرقي . و اما دائرة بنزرت الجنوبية فضمت 5 اشخاص هم احمد الذوادي و المنجي السعيداني و علي الجميعي و فتحي المشرقي و نوال المعلاوي .







وفي دائرة منزل بورقيبة تينجة تم قبول اولي لملفات ترشح 7 اشخاص هم المنصف الساطوري وحذامي الشنيتي وسليم حراقة ووماجدة الورغي ومحمد فتحي البجاوي وهالة الطرودي وهناء الحداد ، وضمت دائرة جرزونة منزل جميل 6 اشخاص هم من المكي شقرون ورضا الغربي وسيرين بوصندل وعادل القرمازي ونسرين الخميري و وليد بوعبسة.

..



.

ولاحظ المصدر نفسه ان مكتب الهيئة سيتولى خلال الأيام القادمة متابعة مرحلة الطعون ان وجدت ، بالتوازي مع مواصلة الاعداد والتحضير اللوجستي والبشري لبقية المراحل ومنها اعداد قائمة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع والبالغ عددهم حوالي 3030 شخصا والعمل على تهيئة مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها بدائرة ولاية بنزرت الانتخابية 208 مراكز .

يذكر ان الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت تضم 7 دوائر هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.





وفي دائرة منزل بورقيبة تينجة تم قبول اولي لملفات ترشح 7 اشخاص هم المنصف الساطوري وحذامي الشنيتي وسليم حراقة ووماجدة الورغي ومحمد فتحي البجاوي وهالة الطرودي وهناء الحداد ، وضمت دائرة جرزونة منزل جميل 6 اشخاص هم من المكي شقرون ورضا الغربي وسيرين بوصندل وعادل القرمازي ونسرين الخميري و وليد بوعبسة.ولاحظ المصدر نفسه ان مكتب الهيئة سيتولى خلال الأيام القادمة متابعة مرحلة الطعون ان وجدت ، بالتوازي مع مواصلة الاعداد والتحضير اللوجستي والبشري لبقية المراحل ومنها اعداد قائمة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع والبالغ عددهم حوالي 3030 شخصا والعمل على تهيئة مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها بدائرة ولاية بنزرت الانتخابية 208 مراكز .يذكر ان الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت تضم 7 دوائر هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.