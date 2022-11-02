قبلي: يوم إعلامي بمعهد المناطق القاحلة حول منظومة الفلاحة البيولوجية وتقنيات إنتاج التمور

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، صباح اليوم الأربعاء، بمعهد المناطق القاحلة بالجهة يوما اعلاميا حول منظومة الفلاحة البيولوجية وتقنيات انتاج التمور، وذلك في اطار مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية بشمال افريقيا الذي ينجز تحت اشراف المركز الفني للفلاحة البيولوجية.





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وأوضح رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اسماعيل الرطيب، لـ"وات"، أن هذا اليوم الإعلامي يرمي الى مزيد حثّ الفلاحين على الانخراط في منظومة الانتاج البيولوجي الذي يشهد اقبالا متزايدا على منتوجاته داخل وخارج البلاد نظرا لخلوّها من الرواسب المتأتية من استعمال المبيدات والاسمدة الكيميائية، مؤكدا أن النمط الانتاجي الجديد يضمن فرصا أكبر لتسويق منتوجات الواحة من تمور وغيرها، وفق تقديره.وأشار إلى حضور ممثلي المجامع التنموية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والفلاحة، علاوة على عدد من الاساتذة والباحثين وأصحاب المبادرات الناجحة في مجال الانتاج البيولوجي في هذا اليوم الاعلامي الذي يتضمن برنامجه تقديم سلسلة من المحاضرات للتعريف بأسس ومبادىء الفلاحة البيولوجية، إضافة إلى كيفية الانتقال من نمط الانتاج العادي الى نمط الانتاج البيولوجي وأهم التقنيات المطلوبة للانخراط في هذا النمط الانتاجي.وأضاف أن الكميات المؤمل انتاجها من التمور البيولوجية خلال صابة هذا الموسم تناهز 17 الف طنّ، مبيّنا أن المساحات المخصّصة لانتاج هذا النوع من التمور تصل حاليا الى حدود 2480 هكتارا مع وجود 500 هكتار أخرى في طور الانتقال من نمط الانتاج العادي الى نمط الانتاج البيولوجي.وفي ذات السياق، أكد المصدر ذاته أن حوالي 1000 فلاح بولاية قبلي انخرطوا الى حد الآن في منظومة الانتاج البيولوجي للتمور موزّعين أساسا على 11 مجمعا تنمويا مع وجود 4 مجامع أخرى في طور التأسيس.وأشار الى ان هذه المجامع الواقعة بمناطق البرغوثية، ونويل، ودوز، ورجيم معتوق، تربطها عقود انتاج بشركات مختصّة في ترويج وتصدير التمور البيولوجية مما يسهل على الفلاحين بيع صابتهم من التمور بأسعار مقبولة في ظلّ تنامي الطلب العالمي على المنتوج البيولوجي من سنة إلى أخرى.