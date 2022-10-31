وزيرة التجهيز: الوزارة بصدد تقييم عديد المشاريع والاليات والبرامج، لتسهيل إجراءات تمليك العائلات التونسية

اكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين، ان الوزارة تقوم، حاليا، بتقييم العديد من المشاريع والاليات والبرامج، الرامية الى تسهيل اجراءات تمليك العائلات التونسية، مساكن بتكلفة معقولة وانعاش قطاع البعث العقاري.





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واضافت الزنزري خلال ندوة انتظمت، بالعاصمة في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للإسكان تحت شعار "احذر الفجوة " واليوم العربي للإسكان تحت شعار "تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر" واليوم العالمي للمدن تحت شعار "اعمل محليا للوصول إلى العالمية"، ان عملية التقييم تهدف الى توسيع وتنويع تدخلاتها حتى تشمل أكثر الشرائح الاجتماعية الممكنة وخاصة من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد ملاءمتها مع القدرة الشرائية لمحدودي الدخل من ناحية وقصد استعادة ديناميكية قطاع البناء والبعث العقاري من ناحية أخرىوابرزت الوزيرة ان ارتفاع كلفة البناء وصعوبة الحصول على قروض بنكية وترويج المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص، هي اهم التحديات التي تواجه الوزارة من اجل تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية والذي شهد بعض الصعوبات في السنوات الأخيرة.وقالت إن العمل جار لحل هذه الإشكاليات و تسهيل إجراءات تمليك العائلات لمساكن بتكلفة معقولة مشيرة الى سعي الوزارة لإنعاش قطاع البعث العقاري وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين في المجال والمساهمين في قطاع البعث العقاري وبالاستئناس بالدراسة التي تقدمت بها الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين والتي تحتوي على عديد المقترحات بصدد الدرس من كافة المتدخلين.واقترحت الوزارة، ايضا، مراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "فوبرولوس" لتوسيع دائرة المستفيدين من التمويلات و تيسير الشروط للحصول على القروض ولسدادها، وفق قولها.ونوهت، على صعيد اخر بالتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية معتبرة ان حضور رئيسة مكتبه الفرعي لمنطقة المغرب العربي، عائدة ربانة، اشغال هذه الندوة، يؤكد الرغبة المشتركة لمزيد تطوير التعاون الذي أفضى إلى عدة شراكات كان من أهمها انجاز دراسة السياسة الحضرية الوطنية بالتعاون مع مؤسسة "تحالف" المدن من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بما يدعم إدماج المدن التونسية في الأجندة الحضرية العالمية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات العمرانية الناشئة