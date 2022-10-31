بطولة العالم للتايكواندو - تونس ممثلة بخمسة عناصر


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 23:13 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشفت الجامعة التونسية للتايكواندو اليوم الاثنين عن قائمة ممثلي المنتخب التونسي في صنفي الذكور والاناث في بطولة العالم للتاكواندو التي تحتضنها مدينة غوادالاخارا المكسيكية من 13 الى 20 نوفمبر القادم.
وضمت قائمة منتخب الذكور كلا من خليل الجندوبي (58 كلغ) وياسين البرهومي (63 كلغ) وفراس القطوسي (74 كلغ) فيما سيكون منتخب السيدات ممثلا بكل من شيماء التومي (53 كلغ) وعهود بن عون (49 كلغ).

ويشرف على تدريب منتخب الذكور سيف الطرابلسي في حين يتدرب منتخب السيدات تحت اشراف محمد علي الرواحي.

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