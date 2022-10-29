بوعسكر: "مجلس هيئة الإنتخابات حريص على التعامل بكل جدية مع الجرائم الإنتخابية"

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة إنتخابية "آمنة ونظيفة والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وإحكام التنسيق في هذا المجال مع الضابطة العدلية والنيابة العمومية"، وذلك لدى إشرافه صباح اليوم السبت بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي، على افتتاح أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة، لفائدة عدد من إطارات وزارة الداخلية، حول "الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية".







ولاحظ بوعسكر أن هذه الدورة التكوينية، التي تأتي في اطار الإعداد للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (17 ديسمبر 2022)، ستليها دورات تكوينية مماثلة، سيتم تنظيمها لفائدة عدد آخر من الإطارات الأمنية، خلال الأسبوعين القادمين، بمختلف مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية.





